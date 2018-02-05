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February 5, 2018 / 1:41 PM / in a day

BRIEF-Assured Guaranty - Co Reinsures Substantially All Of Syncora’s Insured Portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Assured Guaranty Ltd:

* ASSURED GUARANTY REINSURES SUBSTANTIALLY ALL OF SYNCORA’S INSURED PORTFOLIO

* ASSURED GUARANTY - ANNOUNCED AGREEMENT WITH SYNCORA GUARANTEE. UNDER WHICH CO WILL REINSURE SGI-INSURED FINANCIAL GUARANTY INSURANCE POLICIES

* ASSURED GUARANTY LTD - AS CONSIDERATION FOR TRANSACTION, AT CLOSING, SGI WILL PAY $360 MILLION

* ASSURED GUARANTY - AS CONSIDERATION FOR TRANSACTION, SGI WILL ASSIGN INSTALLMENT PREMIUMS ESTIMATED TO TOTAL $55 MILLION ON PRESENT VALUE BASIS TO CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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