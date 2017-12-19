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BRIEF-Asta Funding Says On Dec 13, Co Entered Into A Securities Purchase Agreement With CBC Holdings Llc
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December 19, 2017 / 9:23 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Asta Funding Says On Dec 13, Co Entered Into A Securities Purchase Agreement With CBC Holdings Llc

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Asta Funding Inc:

* ASTA FUNDING INC SAYS ON DEC 13, CO ENTERED INTO A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH CBC HOLDINGS LLC - SEC FILING

* ASTA FUNDING INC - UNDER PURCHASE AGREEMENT, CO SOLD ALL OF ISSUED AND OUTSTANDING EQUITY CAPITAL OF CO‘S UNIT FOR PURCHASE PRICE OF ABOUT $10.5 MILLION

* ASTA FUNDING INC - OF PURCHASE PRICE, ABOUT $4.49 MILLION WAS PAID IN CASH, AND $5.75 MILLION TO BE PAID UNDER A PROMISSORY NOTE AT ANNUAL INTEREST RATE OF 7% Source text: (bit.ly/2BztDke) Further company coverage:

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