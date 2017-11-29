BRIEF-At Home Group Announces Q3 Earnings Per Share $0.04

Nov 29 (Reuters) - At Home Group Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 ADJUSTED PRO FORMA EARNINGS PER SHARE $0.77 TO $0.79
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.75, REVENUE VIEW $922.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NET SALES GREW 24.8% TO $213.0 MILLION FROM $170.7 MILLION IN QUARTER ENDED OCTOBER 29, 2016
* SAYS HURRICANES HARVEY AND IRMA IMPACTED EPS AND PRO FORMA ADJUSTED EPS BY APPROXIMATELY $0.01 DURING Q3 OF FISCAL 2018
* - EXPECTS FOR FY18 NET CAPITAL EXPENDITURES OF $110 MILLION TO $130 MILLION, NET OF ABOUT $110 MILLION OF ASSUMED SALE-LEASEBACK PROCEEDS
* SEES FISCAL 2018 ANNUAL COMPARABLE STORE SALES INCREASE OF 5.7% TO 6.0% Source text for Eikon: Further company coverage: