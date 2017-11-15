FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Atenor provides Q3 update on its assets, confirms guidance
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Eyes on the 'Crocodile' as military sweeps to power
Zimbabwe
Eyes on the 'Crocodile' as military sweeps to power
Q&A: Too much nonsense in Bollywood, says Rohit Shetty
BOLLYWOOD
Q&A: Too much nonsense in Bollywood, says Rohit Shetty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 15, 2017 / 4:57 PM / in 13 hours

BRIEF-Atenor provides Q3 update on its assets, confirms guidance

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 15 (Reuters) - ATENOR:

* EXPECTS TO ACHIEVE POSITIVE RESULT FOR CURRENT FINANCIAL PERIOD AT LEAST EQUIVALENT TO THAT OF 2016

* ON THE ONE: TARGETS PROVISIONAL DELIVERY AT END 2018

* ON THE ONE: STRUCTURAL WORKS TO BE COMPLETED BY END OF NOV 2017

* ON THE ONE: 41% OF APARTMENTS AND TWO GROUND-FLOOR RETAIL SPACES SOLD (EXCLUDING. RESERVATIONS)

* ON THE ONE: SELECTED AS BELGIUM’S CANDIDATE FOR NEW HQ OF EMA; FINAL POLITICAL DECISION EXPECTED BY NOV 20

* ON REALEX: IT HAS BEEN DECIDED TO POSTPONE LAUNCH OF PROJECT PENDING CALL FOR PROJECTS FROM EUROPEAN INSTITUTIONS

* ON PALATIUM: 82% OF APARTMENTS AND THREE OFFICE SPACES ALREADY SOLD

* ON CITY DOX: APPLICATION FOR SUBDIVISION PERMIT FOR PHASE TWO IS STILL IN PROGRESS

* ON LES BERGES DE L‘ARGENTINE: DISCUSSIONS ARE PROGRESSING WITH APPROPRIATE AUTHORITIES TO ESTABLISH GUIDELINE FOR REMAINDER OF PROGRAM

* ON LES BERGES DE L‘ARGENTINE: RENOVATION WORKS ON STREET-FRONT OFFICES CONTINUING FOR DELIVERY IN AUTUMN 2018

* ON AU FIL DES GRANDS PRES: FIRST SIX BLOCKS OF FIRST PHASE ARE ALL (PRE-)SOLD

* ON LA SUCRERIE: TO DATE, 71% OF 91 APARTMENTS SOLD

* ON LA SUCRERIE: DELIVERY OF FOURTH BLOCK SCHEDULED FOR END NOVEMBER

* ON BORDS DE SEINE 1: GRANT OF PERMIT TO LAUNCH CONSTRUCTION EXPECTED IN Q2 OF 2018

* ON NAOS: BUILDING IS 51% PRE-LEASED

* ON HERMES BUSINESS CAMPUS: NO PLANS TO PUSH THROUGH SALE OF THESE BUILDINGS IN 2017

* ON EXPOZITIEI: INITIAL PLANNING APPLICATION TO BE SUBMITTED IN H1 OF 2018

* ON DACIA ONE: PERMIT APPLICATION FOR 15,800 SQ.M TO BE SUBMITTED IN NEXT FEW MTHS UNDER ZONAL URBAN PLAN

* ON HERMES BUSINESS CAMPUS: TO DATE, THREE BUILDINGS (72,000 SQ.M) ARE FULLY LEASED Source text: bit.ly/2ijCDBz Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.