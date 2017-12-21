FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Athene Holding Enters Into Reinsurance Agreement With Voya Financial
Sections
Featured
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
World
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
China regulator summons founder of LeEco back to China
Company News
China regulator summons founder of LeEco back to China
Pictures of the Year 2017
Editor's picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 21, 2017 / 11:21 AM / 5 days ago

BRIEF-Athene Holding Enters Into Reinsurance Agreement With Voya Financial

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Athene Holding Ltd:

* ATHENE HOLDING LTD. ENTERS INTO REINSURANCE AGREEMENT WITH VOYA FINANCIAL

* ATHENE HOLDING LTD - ATHENE WILL MAKE A $75 MILLION MINORITY EQUITY INVESTMENT IN VENERABLE TO BE HELD AS AN ALTERNATIVE INVESTMENT

* ATHENE HOLDING LTD - PRIOR TO CLOSING OF TRANSACTION, ATHENE WILL EVALUATE A RANGE OF POTENTIAL DEBT FINANCING ALTERNATIVES

* ATHENE HOLDING LTD - ENTERED AGREEMENT WITH VOYA FINANCIAL TO REINSURE APPROXIMATELY $19 BILLION OF FIXED AND FIXED INDEXED ANNUITY LIABILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.