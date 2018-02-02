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#Regulatory News
February 2, 2018 / 11:16 AM / Updated a day ago

BRIEF-Athersys Enters Into New $100 Mln Equity Facility With Aspire Capital

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Athersys Inc:

* ATHERSYS ENTERS INTO NEW $100 MILLION EQUITY FACILITY WITH ASPIRE CAPITAL

* ATHERSYS - ‍UNDER NEW AGREEMENT, ATHERSYS HAS RIGHT TO SELL UP TO $100 MILLION OF COMMON STOCK TO ASPIRE CAPITAL UNDER CERTAIN CONDITIONS OVER 3-YEAR PERIOD​

* ATHERSYS-UNDER NEW AGREEMENT, ATHERSYS HAS RIGHT TO SELL UP TO $100 MILLION OF COMMON STOCK TO ASPIRE CAPITAL UNDER CERTAIN CONDITIONS OVER 3 YEAR PERIOD​

* ATHERSYS INC - ‍IN CONJUNCTION WITH NEW FACILITY, ASPIRE MADE AN INITIAL INVESTMENT OF $1 MILLION AT A PRICE OF $2.00 PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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