BRIEF-ATI Announces Q4 Earnings Per Share $0.01

Jan 23 (Reuters) - Allegheny Technologies Inc:
* EXPECT TITANIUM CASTINGS BUSINESS TO BE NEAR BREAK-EVEN FOR 2018, AND RETURN TO PROFITABILITY IN 2019
* COMPANY EXPECTS 2018 CONSOLIDATED CAPITAL EXPENDITURES TO RANGE BETWEEN $100 MILLION TO $125 MILLION
* LOOKING AHEAD TO 2018, EXPECT CONTINUED REVENUE GROWTH AND OPERATING MARGIN IMPROVEMENT IN HPMC SEGMENT
* ALLEGHENY TECHNOLOGIES- EXPECT PRODUCTION RAMP-UP OF PLANNED ALLEGHENY & TSINGSHAN STAINLESS JV TO MEANINGFULLY BENEFIT SECOND HALF 2018 FRP RESULTS
* Q4 REVENUE VIEW $897.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: