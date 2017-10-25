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BRIEF-Atoss Software 9mth sales up at EUR 40.0 mln​
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October 25, 2017 / 6:05 AM / a day ago

BRIEF-Atoss Software 9mth sales up at EUR 40.0 mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - ATOSS SOFTWARE AG:

* IN 9 MONTHS HAS INCREASED SALES BY CLEAR 10 PERCENT OVER LAST YEAR, LIFTING TOTAL TO EUR 40.0 MILLION​

* ‍EXPECTS TO SEE HIGHLY POSITIVE TREND IN BUSINESS CONTINUE FOR REMAINDER OF FINANCIAL YEAR 2017​

* ‍IN NINE MONTHS, SOFTWARE ORDERS AMOUNTED TO EUR 10.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 9.0 MILLION)​

* ‍OVERALL ORDER INTAKE FOR CLOUD SOLUTIONS AS OF SEPT 30 AT EUR 4.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.8 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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