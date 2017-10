Oct 18 (Reuters) - ATRIUM LJUNGBERG AB:

* Q3 RENTAL INCOME SEK 595‍​ MILLION ( SEK 588 MILLION IN REUTERS POLL)

* Q3 PROFIT BEFORE CHANGES IN VALUE SEK 320‍​ MILLION (SEK 305 MILLION IN REUTERS POLL)

* RAISES FY GUIDANCE FOR PROFIT BEFORE CHANGES IN VALUE TO SEK 1.15 BLN‍​