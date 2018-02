BRIEF-Atrium Ljungberg Q4 Rental Income SEK 603‍​ Mln, Above Estimates

Feb 16 (Reuters) - Atrium Ljungberg Ab:

* PROPOSES 2017 DIVIDEND OF SEK ‍​4.50 PER SHARE (REUTERS POLL SEK 4.29 PER SHARE)

* Q4 PROFIT BEFORE CHANGES IN VALUE SEK 271 ‍​ MILLION (REUTERS POLL SEK 258 MILLION)

* Q4 RENTAL INCOME SEK 603‍​ MILLION (REUTERS POLL SEK 597 MILLION)

* ESTIMATES PROFIT BEFORE CHANGES IN VALUE AT SEK 1.2 BILLION IN 2018

* Q4 PRE-TAX PROFIT SEK ‍​376 MILLION (REUTERS POLL SEK 966 MILLION)

* SEES 2018 PROFIT AFTER TAX AT SEK 940 MLN