BRIEF-AT&T Releases Details Of Tentative Agreement In Mobility Orange Contract Negotiations

Dec 15 (Reuters) - AT&T Inc:
* AT&T RELEASES DETAILS OF TENTATIVE AGREEMENT IN MOBILITY ORANGE CONTRACT NEGOTIATIONS
* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES RETROACTIVE WAGE INCREASES BACK TO FEB. 12, 2017
* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES GENERAL WAGE HIKE OF 2.25% EFFECTIVE FEB. 12, 2017; 3% EFFECTIVE FEB. 11, 2018
* SAYS FOUR-YEAR TENTATIVE AGREEMENT INCLUDES WAGE AND PENSION INCREASES, HEALTHCARE BENEFITS
* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES GENERAL WAGE HIKE OF 2.25% EFFECTIVE FEB. 10, 2019; 2.25% EFFECTIVE FEB. 9, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: