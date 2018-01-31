BRIEF-AT&T Reports Qtrly Diluted EPS Of $3.08

Jan 31 (Reuters) - AT&T Inc:
* Q4 REVENUE $41.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $41.19 BILLION
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES APPROACHING $25 BILLION; $23 BILLION NET OF EXPECTED FIRSTNET REIMBURSEMENTS
* QTRLY U.S. WIRELESS POSTPAID PHONE CHURN OF 0.89 PERCENT
* 4.1 MILLION WIRELESS NET ADDS IN QUARTER VERSUS. 3 MILLION WIRELESS NET ADDS LAST QUARTER
* QTRLY DILUTED EPS OF $3.08 AS REPORTED AND $0.78 AS ADJUSTED
* $1 BILLION 2018 INCREMENTAL CAPITAL INVESTMENT, MORE THAN $200 MILLION IN BONUSES PAID TO FRONTLINE EMPLOYEES IN Q4
* AT&T- ADDITIONAL IMPACTS INCLUDE $20.3 BILLION INCREASE IN REPORTED Q4 NET INCOME, INCLUDING A MORE THAN $800 MILLION INCREASE IN ADJUSTED NET INCOME IN Q4
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.65, REVENUE VIEW $41.19 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.05, REVENUE VIEW $160.33 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: