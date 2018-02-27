FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 27, 2018 / 5:16 AM / a day ago

BRIEF-Attacq Targets Maiden Dividend Payment Of 73 Cents In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Attacq Ltd:

* ‍HY HEADLINE EARNINGS 58 MILLION RAND VERSUS 39.4 MILLION RAND YEAR AGO

* HY ‍GROSS REVENUE 1.00 BILLION RAND VERSUS 1.04 BILLION RAND YEAR AGO

* ON INTERNATIONAL FRONT, EXPECTS TO BENEFIT FROM INCREASING DISTRIBUTIONS FROM MAS INVESTMENT UNDERPINNED BY MAS’ INCOME-GENERATING INVESTMENTS​

* ‍TARGETING A MAIDEN DIVIDEND PAYMENT OF 73 CENTS PER SHARE, PAYABLE IN OCTOBER 2018, FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2018​

* ‍ANTICIPATED THAT ATTACQ‘S DISTRIBUTIONS WILL GROW BY 20.0% PER ANNUM FOR NEXT THREE FINANCIAL YEARS COMMENCING 1 JULY 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.