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March 5, 2018 / 7:09 AM / 2 days ago

BRIEF-Attendo to evaluate alternatives for Finnish healthcare ops

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Attendo AB (Publ):

* ATTENDO WILL EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR ITS FINNISH HEALTHCARE OPERATIONS

* SAYS ‍HAS INITIATED A PROCESS TO EVALUATE STRATEGIC OPTIONS REGARDING ITS HEALTHCARE AND DENTAL CARE OPERATIONS IN FINLAND, INCLUDING A POTENTIAL DIVESTMENT​​

* SAYS ‍ASSESSMENT OF DIFFERENT STRATEGIC OPTIONS WILL BE CARRIED OUT DURING FIRST HALF OF 2018​

* SAYS ‍HAS ENGAGED DANSKE BANK AS FINANCIAL ADVISER TO ASSIST IN EVALUATION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

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