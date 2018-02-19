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February 19, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-Audi to launch production of Q3 model in Hungary after summer -director

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Audi Ag:

* GOVERNMENT TO PROVIDE 20 PERCENT NON-REFUNDABLE SUBSIDY TO HUF 6.15 BILLION NEW AUDI ENGINE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE IN HUNGARY -FOREIGN MINISTER

* AUDI HUNGARY UNIT EXPECTS TO LAUNCH PRODUCTION OF AUDI Q3 VEHICLE AFTER THE SUMMER -MANAGING DIRECTOR

* AUDI HUNGARY UNIT EXPECTS TO MANUFACTURE “THOUSANDS” OF ELECTRIC ENGINES THIS YEAR -MANAGING DIRECTOR

* AUDI HUNGARY UNIT SAYS PROPORTION OF ELECTRIC ENGINES IN OVERALL ENGINE OUTPUT CAN REACH UP TO 25 PERCENT BY 2025 -MANAGING DIRECTOR

* AUDI HUNGARY UNIT LOOKING AT “ECONOMICAL ALTERNATIVES” TO AUTOMATE EASIER, REPETITIVE TASKS AT GYOR FACTORY -MANAGING DIRECTOR

* AUDI HUNGARY UNIT EXPECTS TO HIRE HUNDREDS OF NEW WORKERS IN 2018 -MANAGING DIRECTOR Further company coverage: (Reporting by Gergely Szakacs)

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