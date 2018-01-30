BRIEF-Augusta Capital Updates On Development Agreement With Airways Corporation Of New Zealand Ltd​

Jan 31 (Reuters) - Augusta Capital Ltd:
* REFERS TO ANNOUNCEMENT REGARDING ENTRY INTO DEVELOPMENT AGREEMENT WITH AIRWAYS CORPORATION OF NEW ZEALAND LTD
* NEW SINGLE ASSET FUND BEING CREATED TO RAISE REQUIRED CAPITAL FOR RE-DEVELOPMENT; AMOUNT OF EQUITY PROPOSED TO BE RAISED NZ$22.75 MILLION
* DEVELOPMENT AGREEMENT WITH AIRWAYS CORPORATION OF NEW ZEALAND LTD IS NOW UNCONDITIONAL
* CO WILL UNDERWRITE NZ$15 MILLION OF TOTAL PROPOSED EQUITY OF FUND WITH A THIRD PARTY TO UNDERWRITE BALANCE Source text for Eikon: Further company coverage: