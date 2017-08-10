FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Aurelius H1 ‍EBITDA for combined group at EUR 303.0 mln
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Final assault starts on Raqqa as some Islamic State fighters quit
MIDDLE EAST
Final assault starts on Raqqa as some Islamic State fighters quit
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 10, 2017 / 5:39 AM / 2 months ago

BRIEF-Aurelius H1 ‍EBITDA for combined group at EUR 303.0 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA:

* H1 ‍TOTAL CONSOLIDATED REVENUES OF EUR 2,282.9 MILLION (+66% OVER H1 2016)​

* H1 ‍EBITDA FOR COMBINED GROUP AT EUR 303.0 MILLION (+ 204% OVER H1 2016)​

* H1 ‍OPERATING EBITDA OF GROUP COMPANIES AT EUR 75.7 MILLION (+59% OVER H1 2016)​

* ‍RECORD EARNINGS EXPECTED FOR 2017; OUTLOOK IS STILL VERY POSITIVE​

* ‍WE NOW ANTICIPATE AN EBITDA FOR COMBINED GROUP OF MORE THAN EUR 650 MILLION - CHAIRMAN​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.