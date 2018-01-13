FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Aurora Cannabis Announces Intention To Launch Takeover Bid For Cannimed Therapeutics
Sections
Featured
Countdown to Budget 2018
markets weekahead
Countdown to Budget 2018
India celebrates harvest festival
pictures
India celebrates harvest festival
Movie Review: Mukkabaaz
Editor's picks
Movie Review: Mukkabaaz
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 13, 2018 / 12:43 AM / a day ago

BRIEF-Aurora Cannabis Announces Intention To Launch Takeover Bid For Cannimed Therapeutics

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Aurora Cannabis Inc:

* AMENDED AND RESTATED NEWS RELEASE - AURORA CANNABIS ANNOUNCES INTENTION TO LAUNCH TAKEOVER BID FOR CANNIMED THERAPEUTICS INC.

* AURORA- ‍INTENDS TO MAKE OFFER TO BUY ALL OF ISSUED, OUTSTANDING COMMON SHARES OF CANNIMED FOR CONSIDERATION CONSISTING OF COMMON SHARES OF CO

* AURORA - ‍OFFER WILL PROVIDE HOLDERS OF CANNIMED SHARES WITH 4.52 CO‘S SHARES FOR EACH CANNIMED SHARE, SUBJECT TO MAXIMUM OF $24.00 PER CANNIMED SHARE​

* ‍ OFFER PRICE REPRESENTS A 56.9% PREMIUM OVER CLOSING PRICE OF CANNIMED SHARES ON NOVEMBER 14, 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.