FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Autocanada Q3 adjusted eps C$0.50
Sections
Featured
India plans lending reforms as bankers fear new bad debt crisis
Banking
India plans lending reforms as bankers fear new bad debt crisis
How Saudi Arabia turned on Lebanon's Hariri
Exclusive
Middle East
How Saudi Arabia turned on Lebanon's Hariri
Asia-Pacific leaders say to fight 'unfair trade' in nod to Trump
World
Asia-Pacific leaders say to fight 'unfair trade' in nod to Trump
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 10, 2017 / 2:38 AM / 2 days ago

BRIEF-Autocanada Q3 adjusted eps C$0.50

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - Autocanada Inc -

* AUTOCANADA REPORTS THIRD QUARTER 2017 RESULTS

* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$0.50

* Q3 REVENUE C$834.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW C$806 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.49 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* AUTOCANADA INC-QTRLY NEW VEHICLE SALES WERE 12,014, UP 9.4% FROM 2016‍​

* AUTOCANADA INC-QTRLY USED VEHICLE SALES WERE 5,118, UP 2.9% FROM THE SAME QUARTER LAST YEAR

* AUTOCANADA INC SAYS ON NOV 9, 2017, BOARD DECLARED QUARTERLY ELIGIBLE DIVIDEND OF $0.10 PER COMMON SHARE ON CO‘S OUTSTANDING CLASS A COMMON SHARES‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.