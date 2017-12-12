FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Autoliv decides on spin-off of Electronics business, expects Q3 listing
Sections
Featured
India's tax department considers tax on virtual currencies
BITCOIN
India's tax department considers tax on virtual currencies
Mukesh Ambani programmed to punch through $100 billion
Breakingviews
Mukesh Ambani programmed to punch through $100 billion
Backed by Putin, military pushes into foreign policy
Russia
Backed by Putin, military pushes into foreign policy
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 12, 2017 / 7:36 AM / 2 days ago

BRIEF-Autoliv decides on spin-off of Electronics business, expects Q3 listing

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Autoliv Inc:

* AUTOLIV CONCLUDES STRATEGIC REVIEW AND PREPARES FOR SPIN-OFF OF ITS ELECTRONICS SEGMENT

* SAYS ‍DECIDED TO PREPARE FOR A SPIN-OFF OF ITS ELECTRONICS BUSINESS SEGMENT, CREATING A NEW, INDEPENDENT PUBLICLY TRADED COMPANY DURING Q3 OF 2018​

* SAYS ‍AS PART OF PREPARATION FOR SPIN-OFF, ELECTRONICS BUSINESS IS EXPECTED TO RECEIVE A CASH INJECTION FROM AUTOLIV, WITH UNDERLYING OBJECTIVE OF AUTOLIV TO REMAIN STRONG INVESTMENT GRADE​

* SAYS ‍INTENT IS FOR SPIN-OFF TO BE TAX FREE TO STOCKHOLDERS BOTH IN US AND SWEDEN​

* SAYS ‍ELECTRONICS BUSINESS WILL ASSUME A NEW COMPANY NAME TO BE ANNOUNCED AT A LATER STAGE.​

* SAYS ‍IT IS ALSO EXPECTED TO BE LISTED IN UNITED STATES AND SWEDEN​

* SAYS ‍BOTH COMPANIES ARE TO BE HEADQUARTERED IN STOCKHOLM, SWEDEN.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.