FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 8, 2018 / 7:26 PM / a day ago

BRIEF-Automodular And Hls Receive Shareholder And Court Approval For Plan Of Arrangement

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Automodular Corp:

* AUTOMODULAR AND HLS RECEIVE SHAREHOLDER AND COURT APPROVAL FOR PLAN OF ARRANGEMENT

* AUTOMODULAR - FOLLOWING RECEIPT OF REQUISITE SHAREHOLDER APPROVALS, ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE GRANTED FINAL ORDER WITH RESPECT TO ARRANGEMENT

* AUTOMODULAR CORP - UNDER ARRANGEMENT, HLS AND AMD WILL AMALGAMATE TO FORM A COMPANY TO BE NAMED “HLS THERAPEUTICS INC”

* AUTOMODULAR - ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE RULED $7 MILLION SETTLEMENT OF AMD’S LITIGATION WITH GENERAL MOTORS IS INCLUSIVE OF HST Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.