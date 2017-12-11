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BRIEF-Automotive Properties REIT Agrees To Acquire Mazda Dealership Property In Montreal For $8.0 Mln
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December 11, 2017 / 1:25 PM / Updated a day ago

BRIEF-Automotive Properties REIT Agrees To Acquire Mazda Dealership Property In Montreal For $8.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Automotive Properties Real Estate Investment Trust:

* AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT AGREES TO ACQUIRE MAZDA DEALERSHIP PROPERTY IN MONTREAL FOR $8.0 MILLION

* AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ‍AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT AGREES TO ACQUIRE MAZDA DEALERSHIP PROPERTY IN MONTREAL FOR $8.0 MILLION​

* AUTOMOTIVE PROPERTIES - ‍ADDITION OF PROPERTY IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO REIT‘S ADJUSTED FUNDS FROM OPERATIONS ON A PER UNIT BASIS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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