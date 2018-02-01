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February 1, 2018 / 12:49 PM / Updated a day ago

BRIEF-Autonation Q4 Earnings Per Share $1.64 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Autonation Inc:

* AUTONATION REPORTS ALL-TIME RECORD QUARTERLY EPS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.64 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.93 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE $5.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.55 BILLION

* RECENT TAX REFORM BILL POSITIVELY IMPACTED Q4 2017 NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS BY $41 MILLION, OR $0.45 PER SHARE

* RECENT TAX REFORM BILL POSITIVELY IMPACTED Q4 2017 NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS BY $41 MILLION, OR $0.45 PER SHARE

* SAME STORE Q4 2017 REVENUE TOTALED $5.6 BILLION COMPARED TO $5.4 BILLION IN YEAR-AGO PERIOD

* QTRLY RETAIL NEW VEHICLE UNIT SALES 87,234 UNITS VERSUS 84, 622 UNITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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