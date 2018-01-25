BRIEF-Avanti Communications Forecasts FY Revenue Of At Least $50 Mln

Jan 25 (Reuters) - Avanti Communications Group Plc:
* SIMULTANEOUSLY COMMENCED FOUR CONCURRENT AND DISTINCT SOLICITATIONS OF CONSENTS
* HOLDERS OF ABOUT 80% OF OUTSTANDING 2021 NOTES, 71% OF OUTSTANDING 2023 NOTES ENTERED INTO RESTRUCTURING AGREEMENT WITH CO
* EXPECTS TO INCUR AN ADDITIONAL $121.8 MILLION IN CONNECTION WITH CONSTRUCTION, LAUNCH AND INSURANCE OF HYLAS 4
* HYLAS 3 CONTINUES TO EXPERIENCE DELAYS AND EUROPEAN SPACE AGENCY ADVISED AVANTI NOT TO EXPECT A LAUNCH UNTIL FIRST 3 MONTHS OF 2019
* CURRENTLY EXPLORING BEST OPTIONS FOR EXPLOITATION OF HYLAS 3
* FORECAST THAT REVENUE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR WILL NOT BE LESS THAN $50 MILLION
* LARGE INFREQUENTLY RECURRING DEAL IN PIPELINE THAT, IF IT CLOSES, WOULD ADD $40 MILLION TO REVENUE, $18 MILLION OF ASSOCIATED COSTS, IN CURRENT YEAR
* EXCLUDING COSTS ASSOCIATED WITH POTENTIAL LARGE DEAL, UNDERLYING COSTS REMAIN IN LINE WITH GUIDANCE AT ABOUT $75 MILLION PER ANNUM
* CAPITAL EXPENDITURE OF $117 MILLION EXPECTED FOR FISCAL YEAR ENDING 30 JUNE 2018 PRIMARILY RELATES TO LAUNCH OF HYLAS 4
* AS OF 31 DECEMBER 2017, COMPANY HAD CASH AND CASH EQUIVALENTS OF APPROXIMATELY $68.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: