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#Bankruptcy News
December 15, 2017 / 9:12 PM / in a day

BRIEF-Avaya Completes Financial Restructuring

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Avaya Holdings Corp:

* AVAYA SUCCESSFULLY COMPLETES FINANCIAL RESTRUCTURING AND EMERGES FROM CHAPTER 11

* AVAYA HOLDINGS CORP SAYS IS TAKING STEPS NECESSARY TO LIST ON NEW YORK STOCK EXCHANGE

* AVAYA HOLDINGS CORP - EXPECTS TO HAVE APPROXIMATELY 110 MILLION SHARES OUTSTANDING UPON EMERGENCE FROM CHAPTER 11

* AVAYA HOLDINGS - REDUCED PRIOR DEBT LOAD BY ABOUT $3 BILLION, EXITS WITH MORE THAN $300 MILLION IN CASH ON ITS BALANCE SHEET Source text for Eikon: Further company coverage:

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