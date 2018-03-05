FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Oscars
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 5, 2018 / 12:49 PM / 2 days ago

BRIEF-Avesoro Resources Inc. - ‍Annual Gold Production Guidance For 2018 Of 220,000 To 240,000 Ounces Of Gold​

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Avesoro Resources Inc:

* AVESORO RESOURCES INC. - FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE THREE MONTHS AND FULL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

* AVESORO RESOURCES INC - ‍TOTAL COMPANY REVENUES FOR QUARTER INCREASED QUARTER ON QUARTER BY 31% TO $33.3 MILLION​

* AVESORO RESOURCES -‍ ANNUAL GOLD PRODUCTION GUIDANCE FOR 2018 OF 220,000 TO 240,000 OUNCES OF GOLD​

* AVESORO RESOURCES INC - ‍APPROVED US$25.0 MILLION EXPLORATION PROGRAMME FOR 2018​

* AVESORO RESOURCES INC QTRLY ‍NEW LIBERTY GOLD PRODUCTION 25,563 OZ, UP 29 PERCENT FROM Q3 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.