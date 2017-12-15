FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-AVEVA, Schneider gets all regulatory clearances except CFIUS approval
Sections
Featured
In-flight sexual assaults often unreported
Analysis
In-flight sexual assaults often unreported
Cadavers in ballroom: Doctors practice their craft in hotels
Special Report
Reuters Investigates
Cadavers in ballroom: Doctors practice their craft in hotels
International reaction to arrest of Reuters reporters in Myanmar
Myanmar
International reaction to arrest of Reuters reporters in Myanmar
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
December 15, 2017 / 7:32 AM / in 2 days

BRIEF-AVEVA, Schneider gets all regulatory clearances except CFIUS approval

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Aveva Group Plc:

* ‍UPDATE RE CLEARANCES & EXPECTED CLOSING TIMETABLE​

* CO, SCHNEIDER ELECTRIC ARE CONFIRM ALL OUTSTANDING REGULATORY CLEARANCES REQUIRED AHEAD OF COMPLETION OF COMBINATION HAVE BEEN RECEIVED​

* ‍APPROVAL OF COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENTS IN UNITED STATES NOT YET RECEIVED; REVIEW PROCEDURE IS ONGOING​

* ‍AVEVA AND SCHNEIDER ELECTRIC ARE NOT AWARE OF AND DO NOT EXPECT ANY SUBSTANTIVE CFIUS CONCERNS​

* ‍CFIUS APPROVAL FOR DEAL IS NOT EXPECTED BEFORE VERY LATE DECEMBER 2017 AT EARLIEST, AND MAY EXTEND AS LATE AS MID-FEBRUARY 2018​

* ‍EXPECTS COMPLETION OF COMBINATION TO OCCUR AT END OF JANUARY OR FEB 2018, SUBJECT TO ANY UNFORESEEN DELAYS IN CFIUS APPROVAL PROCESS​

* ‍AVEVA IS CONTINUING PROCESS OF SELECTING A CHIEF EXECUTIVE OFFICER FOR COMBINED CO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.