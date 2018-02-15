FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Regulatory News
February 15, 2018 / 11:35 AM / 2 days ago

BRIEF-Avinger Enteres Into Amendment Of Loan Agreement With CRG Partners

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Avinger Inc:

* AVINGER - ON FEB 14, CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO SEPT. 22, 2015 TERM LOAN AGREEMENT WITH CRG PARTNERS III L.P., CERTAIN AFFILIATED FUNDS

* AVINGER SAYS AMENDMENT AMENDED TERM LOAN AGREEMENT TO EXTEND INTEREST ONLY PAYMENT PERIOD THROUGH JUNE 30, 2021 - SEC FILING

* AVINGER SAYS AMENDMENT AMENDED TERM LOAN AGREEMENT TO EXTEND MATURITY DATE TO JUNE 30, 2023

* AVINGER SAYS AMENDMENT AMENDED TERM LOAN AGREEMENT TO PROVIDE CRG PARTNERS III L.P. AND CERTAIN OF ITS AFFILIATED FUNDS WITH BOARD OBSERVER RIGHTS Source text: (bit.ly/2Cm8LvE) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.