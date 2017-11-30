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BRIEF-Aviva CEO says has finished disposals programme for now
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#Financials
November 30, 2017 / 8:48 AM / a day ago

BRIEF-Aviva CEO says has finished disposals programme for now

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Aviva:

* CEO MARK WILSON SAYS ~HAS COMPLETED DISPOSALS PROGRAMME

* CEO MARK WILSON ~DIGITAL IS KEY ENABLER OF OUR GROWTH THIS YEAR

* CEO MARK WILSON ~ CANADA IS OUR MOST VOLATILE BUSINESS

* CEO MARK WILSON ~ FINISHED “PRUNING” OF BUSINESSES FOR NOW, BUT WILL CONTINUALLY REASSESS

* CEO MARK WILSON ~ BREXIT HAS HELPED US, PEOPLE HAVE GRAVITATED TO BIG BRANDS

* CEO MARK WILSON ~ HAVING DISCUSSIONS WITH OTHER POTENTIAL PARTNERS FOLLOWING AGREEMENTS WITH TENCENT, HSBC

* CEO MARK WILSON ~ COMPANY HAS APPETITE FOR M&A, NOT ALL EXCESS CASH AFTER DEBT REPAYMENT TO BE RETURNED TO SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Carolyn Cohn; editing by Simon Jessop)

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