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February 13, 2018 / 11:46 AM / a day ago

BRIEF-Avivagen To Seek Approval From TSX Venture Exchange For Extension Of Warrants

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Avivagen Inc:

* AVIVAGEN TO SEEK APPROVAL FROM TSX VENTURE EXCHANGE FOR EXTENSION OF WARRANTS

* AVIVAGEN - SEEKING APPROVAL BY TSX TO EXTEND EXPIRY DATE OF OUTSTANDING WARRANTS EXERCISABLE TO PURCHASE 1.2 MILLION COMMON SHARES AT $1.00 PER SHARE

* AVIVAGEN INC - IF APPROVED, NEW EXPIRY DATE WILL BE OCTOBER 1, 2018

* AVIVAGEN-‍SEEKING APPROVAL TO EXTEND EXPIRY DATE OF SECOND TRANCHE OF OUTSTANDING WARRANTS EXERCISABLE TO BUY 2.8 MILLION COMMON SHARES AT $0.90 PER SHARE ​

* AVIVAGEN INC - ‍IF APPROVED, NEW EXPIRY DATE FOR SECOND TRANCHE OF OUTSTANDING WARRANTS EXERCISABLE TO BE OCT 1, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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