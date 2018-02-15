BRIEF-Avon Q4 Adj Diluted Earnings Per Share From Continuing Operations Of $0.12

Feb 15 (Reuters) - Avon Products Inc:
* AVON REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* QTRLY DILUTED EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS OF $0.17
* QTRLY ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS OF $0.12
* QTRLY ACTIVE REPRESENTATIVES AND ENDING REPRESENTATIVES DECLINED 2% AND WERE RELATIVELY UNCHANGED, RESPECTIVELY
* AVON PRODUCTS - “OUR TOP LINE REMAINS UNDER PRESSURE AS WE CONTINUE TO OPERATE IN CHALLENGING MACRO & COMPETITIVE CONDITIONS, PARTICULARLY IN OUR LARGEST MARKETS”
* AVON PRODUCTS - RECORDED $50 MILLION NET INCOME TAX BENEFIT IN QUARTER THAT INCLUDED ABOUT $30 MILLION NET BENEFIT RECOGNIZED DUE TO IMPACT OF TAX REFORM
* RECORDED CTI RESTRUCTURING WITHIN OPERATING PROFIT OF APPROXIMATELY $24 MILLION BEFORE AND AFTER TAX IN QUARTER
* QTRLY SOUTH LATIN AMERICA REVENUE WAS DOWN 2%, OR 1% IN CONSTANT DOLLARS
* QTRLY NORTH LATIN AMERICA REVENUE WAS RELATIVELY UNCHANGED, OR DOWN 2% IN CONSTANT DOLLARS
* Q4 REVENUE VIEW $1.60 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AVON PRODUCTS - BELIEVES HAS “CAPACITY” TO ACHIEVE ITS LONG-TERM GOALS OF MID SINGLE-DIGIT CONSTANT-DOLLAR REVENUE GROWTH AND LOW DOUBLE-DIGIT OPERATING MARGIN Source text for Eikon: Further company coverage: