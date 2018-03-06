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March 6, 2018 / 11:02 PM / Updated a day ago

BRIEF-Axis Auto Finance To Acquire Trend Financial For $29.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Axis Auto Finance Inc:

* AXIS AUTO FINANCE SIGNS DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE TREND FINANCIAL CORP. AND ANNOUNCES THE APPOINTMENT OF TODD HUDSON AS CEO

* AXIS AUTO FINANCE INC - ‍ACQUISITION OF TREND FINANCIAL ROUGHLY DOUBLES AXIS’ PORTFOLIO OF NET FINANCE ASSETS TO ABOUT $110 MILLION​

* AXIS AUTO FINANCE INC - ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO AXIS’ ADJUSTED EARNINGS AND BOOK VALUE​

* AXIS AUTO FINANCE INC - ‍ILJA TROITSCHANSKI TO REMAIN AS PRESIDENT OF AS AXIS​

* AXIS AUTO FINANCE INC - DEAL FOR ‍CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $29.3 MILLION​

* AXIS AUTO FINANCE - PLANS TO FUND DEAL THROUGH PRIVATE PLACEMENT OFFERING OF SUBSCRIPTION RECEIPTS, EXTENDIBLE CONVERTIBLE DEBENTURES​

* AXIS AUTO FINANCE- DEAL PURCHASE PRICE TO BE SATISFIED BY ABOUT $23.9 MILLION CASH, ISSUANCE OF ABOUT 6.95 MILLION SHARES, 6.6 MILLION SHARE PURCHASE WARRANTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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