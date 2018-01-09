FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Axsome Therapeutics Says AXS-02 Independent Data Monitoring Committee Recommends Continuation Of COAST-1 Trial
Sections
Featured
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Myanmar
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
South Asia
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
Special Report
Reuters Investigates
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 9, 2018 / 12:27 PM / a day ago

BRIEF-Axsome Therapeutics Says AXS-02 Independent Data Monitoring Committee Recommends Continuation Of COAST-1 Trial

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Axsome Therapeutics Inc:

* AXSOME THERAPEUTICS ANNOUNCES AXS-02 INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE RECOMMENDS CONTINUATION OF COAST-1 TRIAL AND DISCONTINUATION OF CREATE-1 TRIAL

* AXSOME THERAPEUTICS- IN CREATE-1 TRIAL, AXS-02 TREATMENT RESULTED IN SIGNIFICANT REDUCTION OF SERUM CTX AS COMPARED TO PLACEBO

* AXSOME THERAPEUTICS- IDMC ALSO REVIEWED AVAILABLE SAFETY INFORMATION IN BOTH STUDIES, CONFIRMED THAT AXS-02 WAS SAFE AND GENERALLY WELL-TOLERATED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.