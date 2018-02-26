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February 26, 2018 / 12:15 PM / a day ago

BRIEF-Axsome Therapeutics Says Its CNS Disorder Candidate AXS-09 Met Main Goal Of Phase 1 Trial

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Axsome Therapeutics Inc:

* AXSOME THERAPEUTICS ANNOUNCES PRIMARY ENDPOINT MET IN PHASE 1 TRIAL OF NEXT GENERATION PRODUCT CANDIDATE AXS-09 CONTAINING CHIRALLY PURE ESBUPROPION AND DEXTROMETHORPHAN

* AXSOME THERAPEUTICS INC - ‍CHIRALLY PURE AND STABLE SINGLE ENANTIOMERS OF BUPROPION ACHIEVED​

* AXSOME THERAPEUTICS INC - ‍AXS-09 WAS WELL TOLERATED WITH NO SERIOUS ADVERSE EVENTS REPORTED IN TRIAL​

* AXSOME THERAPEUTICS INC - ‍ AXS-09 RESULTS IN SUBSTANTIAL INCREASES IN DEXTROMETHORPHAN PLASMA LEVELS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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