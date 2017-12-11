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BRIEF-‍Azimut, Through AZ NGA, Acquires Henderson Maxwell In Australia​
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December 11, 2017 / 9:50 AM / a day ago

BRIEF-‍Azimut, Through AZ NGA, Acquires Henderson Maxwell In Australia​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Azimut:

* ‍AZIMUT, THROUGH AUSTRALIAN SUBSIDIARY, AZ NEXT GENERATION ADVISORY (AZ NGA), ACQUIRES HENDERSON MAXWELL IN AUSTRALIA​

* ‍AGREEMENT INCLUDES SHARE SWAP OF 49% OF HENDERSON MAXWELL‘S EQUITY FOR AZ NGA SHARES AND PROGRESSIVE BUY BACK OF THESE SHARES OVER NEXT TEN YEARS​

* ‍REMAINING 51% STAKE WILL BE PAID TO FOUNDING PARTNERS IN CASH OVER A PERIOD OF TWO YEARS​

* ‍TOTAL VALUE OF TRANSACTION CONSIDERING BOTH CASH AND SHARE SWAP ENTAILS PURCHASE PRICE OF AROUND A$11.6 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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