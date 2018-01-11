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BRIEF-B2Gold says co's Q4 2017 consolidated gold production was 240,753 ounces
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#Regulatory News
January 11, 2018 / 10:15 AM / in 2 days

BRIEF-B2Gold says co's Q4 2017 consolidated gold production was 240,753 ounces

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - B2gold Corp:

* B2GOLD REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR GOLD PRODUCTION IN 2017; NEW FEKOLA MINE PRODUCES 111,450 OUNCES IN 2017 DURING RAMP-UP, 123% ABOVE BUDGET

* ‍IN Q4 OF 2017, B2GOLD‘S CONSOLIDATED GOLD PRODUCTION WAS A QUARTERLY RECORD OF 240,753 OUNCES

* IN 2018, ‍FULL YEAR OF PRODUCTION FROM FEKOLA MINE, CONSOLIDATED GOLD PRODUCTION IS FORECAST TO BE BETWEEN 910,000 AND 950,000 OUNCES

* B2GOLD CORP SAYS ‍CONSOLIDATED ANNUAL GOLD PRODUCTION IS EXPECTED TO INCREASE SIGNIFICANTLY TO BETWEEN 910,000 AND 950,000 OUNCES​​​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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