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BRIEF-Bain Capital Life Sciences Fund Reports 15.7 Percent Stake In Dicerna Pharmaceuticals
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December 19, 2017 / 9:58 PM / in a day

BRIEF-Bain Capital Life Sciences Fund Reports 15.7 Percent Stake In Dicerna Pharmaceuticals

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Bain Capital Life Sciences Fund L.P:

* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES FUND L.P. REPORTS 15.7 PERCENT STAKE IN DICERNA PHARMACEUTICALS INC AS ON DEC 18 - SEC FILING

* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES FUND L.P. HAD PREVIOUSLY REPORTED 26.4 PERCENT STAKE IN DICERNA PHARMACEUTICALS INC AS ON SEPT 15

* BAIN CAPITAL LIFE SCIENCES-ON DEC 18,ALL DICERNA PHARMA SHARES OF REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED STOCK HELD BY BAIN WERE CONVERTED INTO COMMON STOCK Source: (bit.ly/2oPrGxe) Further company coverage:

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