Aug 4 (Reuters) - SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO SA :

* H1 CONSOLIDATED REVENUE IFRS FOR THE GROUP EUR 127.5 MILLION VERSUS EUR 124.3 MILLION YEAR AGO

* NET CASH POSITION OF THE GROUP'S NET DEBT GROUP DECLINES AT EUR 20 MILLION AT JUNE 30, VERSUS NET CASH POSITION OF EUR 94 MILLION AT MARCH 31