FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Consumer Goods and Retail
January 25, 2018 / 7:23 AM / a day ago

BRIEF-Bakkafrost agrees EUR 200 mln credit facility

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - P/F Bakkafrost:

* ‍AGREEMENT TO REFINANCE ITS EXISTING BANK FACILITIES AND ITS OUTSTANDING NOK 500M BOND, WHICH HAS A MATURITY DURING Q1 2018, WITH A SENIOR SECURED FIVE YEAR EUR 200M CREDIT FACILITY WITH ITS EXISTING LENDER NORDEA​

* ‍FACILITY INCLUDES AN ACCORDION INCREASE OPTION, WHICH PROVIDES FLEXIBILITY FOR PARTIES TO AGREE AN INCREASED SIZE OF FACILITY BY FURTHER UP TO EUR 200 MILLION​

* ‍PRINCIPAL FINANCIAL COVENANTS OF FACILITY ARE; (1) AN EQUITY RATIO OF NO LESS THAN 35% AND (2) AN INTEREST COVERAGE RATIO (EBITDA TO NET INTEREST PAYABLE) OF NO LESS THAN 3X​

* ‍PLEASED BY REDUCED TOTAL INTEREST COMMITMENTS IN CONNECTION WITH REFINANCING AND INCREASED FINANCIAL FLEXIBILITY​

* ‍FACILITY IS SUBJECT TO SIGNING A FACILITY AGREEMENT, WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE DURING Q1 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.