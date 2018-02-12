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February 12, 2018 / 3:25 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Balfour ‍Beatty Announces Executive Promotions For U.S. Operations​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - BALFOUR BEATTY PLC:

* ‍ANNOUNCES EXECUTIVE LEADERSHIP PROMOTIONS FOR U.S. OPERATIONS​

* ‍PROMOTION OF LEON BLONDIN TO CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF U.S. BUILDINGS OPERATIONS

* ‍PROMOTION OF JOHN REMPE, PE, TO PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF U.S. CIVILS OPERATIONS​

* ‍BLONDIN AND REMPE REPORT DIRECTLY TO BALFOUR BEATTY‘S GLOBAL CEO LEO QUINN​

* ‍ERIC STENMAN HAS BEEN PROMOTED TO PRESIDENT OF BALFOUR BEATTY‘S U.S. BUILDINGS OPERATIONS​

* ‍MIKE PHILLIPS HAS BEEN PROMOTED TO SERVE AS PRESIDENT OF COMPANY‘S BUILDINGS OPERATIONS IN MID-ATLANTIC​

* ‍PLEAS MITCHELL HAS BEEN PROMOTED TO SERVE AS PRESIDENT OF BALFOUR BEATTY‘S BUILDINGS OPERATIONS IN TEXAS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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