BRIEF-Balfour Beatty Says 2017 Profit Benefiting From Credit From Us Tax Reforms

Jan 18 (Reuters) - Balfour Beatty Plc:
* NOTES THAT US GOVERNMENT RECENTLY PASSED TAX CUTS AND JOBS ACT WHICH CONTAINS SIGNIFICANT TAX REFORM MEASURES
* GROUP HAS MADE A PRELIMINARY ASSESSMENT OF IMPLICATIONS OF CHANGES
* REDUCTION IN US TAX RATES FROM 35% TO 21% TO LEAD TO CUT IN EFFECTIVE TAX RATE ON US EARNINGS FROM C.40% TO C.26% IN 2018 AND BEYOND
* AS A RESULT OF REDUCED TAX RATE ON US ASSETS DIRECTORS’ VALUATION OF INVESTMENTS PORTFOLIO WILL INCREASE BY APPROXIMATELY £95 MILLION
* GROUP SEES 2017 EARNINGS TO BENEFIT FROM NON-UNDERLYING ONE-OFF NON-CASH CREDIT FROM REVALUATION OF US DEFERRED TAX LIABILITIES
* BASED ON NET DEFERRED TAX LIABILITIES AT END OF 2016 THIS CREDIT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £20 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: