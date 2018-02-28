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February 28, 2018 / 8:18 AM / a day ago

BRIEF-Balwin Properties Sees FY HEPS To Be 101.00 - 108.00 Cents Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Balwin Properties Ltd:

* ‍TOTAL OF ABOUT 2 080 APARTMENTS ARE EXPECTED TO BE HANDED OVER FOR 2018 FINANCIAL YEAR COMPARED TO 2 711 YEAR AGO

* SEES FY ‍HEADLINE EARNINGS PER SHARE TO BE 28.15% - 23.18% LOWER TO RANGE 101.00C - 108.00C SHARE​

* ‍AVERAGE SELLING PRICES OF APARTMENTS OVER FY HAVE NOT INCREASED COMPARED TO PREVIOUS YEAR​

* DELAYS IN OBTAINING TOWN PLANNING AND LOCAL AUTHORITY APPROVALS HAD IMPACT ON DEVELOPMENT OF WHISKEN, BLYDE, BALLITO HILLS, JADE, GREEN PARK ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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