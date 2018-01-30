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January 30, 2018 / 3:26 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Banca IFIS Signs Binding Agreements To Buy Controlling Stake In Credifarma

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - BANCA IFIS SPA:

* SIGNS BINDING AGREEMENTS TO BUY CONTROLLING STAKE IN CREDIFARMA

* AT END OF TRANSACTION, CREDIFARMA WILL BE 70 PERCENT OWNED BY BANCA IFIS AND 30 PERCENT BY FEDERFARMA

* CREDIFARMA IS CURRENTLY 67.5% CONTROLLED BY FEDERFARMA

* UNICREDIT AND BNL - BNP PARIBAS GROUP EQUALLY OWN MINORITY SHARES IN CREDIFARMA CURRENTLY FOR 32.5%

* CREDIFARMA MAINLY PERFORMS SHORT-TERM FINANCING ACTIVITIES FOR PRIVATE PHARMACIES

* OVERALL INVESTMENT FOR PURCHASE, INCLUDING CAPITAL INCREASE, IS ABOUT 10 MILLION EURO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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