Feb 8 (Reuters) - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA:

* FY OPERATING INCOME EUR 432.6 MILLION VERSUS EUR 423.8 MILLION YEAR AGO

* FY NET PROFIT EUR 43.7 MILLION VERSUS EUR 25.6 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.1001 PER ORDINARY SHARE AND EUR 0.1202 PER SAVINGS SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)