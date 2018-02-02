BRIEF-Banco Sabadell Q4 Net Profit at 147.7 Mln Euros

Feb 2 (Reuters) - BANCO DE SABADELL SA:
* FY NET INTEREST INCOME 3.80 BILLION EUROS
* Q4 NET INTEREST INCOME 924.6 MILLION EUROS
* NON-PERFORMING LOANS RATIO 5.14 PERCENT AT END-DEC
* FY NET PROFIT 801.5 MILLION EUROS
* Q4 NET PROFIT 147.7 MILLION EUROS
* RETURN ON TANGIBLE EQUITY (ROTE) 7.27 PERCENT AT END-DEC
* COMMON EQUITY TIER 1 PHASE-IN 13.4 PERCENT AT END-DEC
* COMMON EQUITY TIER 1 RATIO FULLY-LOADED 12.8 PERCENT AT END-DEC
* TO PRESENT STRATEGIC PLAN FOR 2018-2020 ON FEB. 23 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)