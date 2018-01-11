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BRIEF-Bang & Olufsen Q2 Underlying Business EBITDAC Up At DKK 135 MLn
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#Consumer Goods and Retail
January 11, 2018 / 7:10 AM / in 2 days

BRIEF-Bang & Olufsen Q2 Underlying Business EBITDAC Up At DKK 135 MLn

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Bang & Olufsen A/S:

* - REMAIN ON TRACK FOR FULL YEAR

* - Q2 REVENUE GROWTH OF 15 PER CENT

* GROUP‘S TOTAL REVENUE FOR FIRST HALF OF 2017/18 WAS DKK 1,591 MILLION

* - EXPECTS TO CONTINUE GROWTH MOMENTUM AND INCREASE REVENUE BY AROUND 10 PER CENT COMPARED TO 2016/17

* ‍EBIT MARGIN FOR UNDERLYING BUSINESS IS EXPECTED TO BE AROUND 3 PER CENT (PREVIOUSLY 1-3 PER CENT) FOR 2017/18​

* GROUP‘S FREE CASH FLOW IS EXPECTED TO BE POSITIVE IN 2017/18

* Q2 EBITDAC IN UNDERLYING BUSINESS WAS DKK 135 MILLION AGAINST DKK 70 MILLION LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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