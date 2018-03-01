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March 1, 2018 / 5:30 AM / a day ago

BRIEF-Bank Muscat Plans To Raise USD Funds Under EMTN Programme

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - BANK MUSCAT:

* SAYS PLANNING TO RAISE US DOLLAR FUNDS UNDER ITS EURO MEDIUM TERM NOTE (EMTN) PROGRAMME WHICH IS LISTED ON THE IRELAND STOCK EXCHANGE ‍​

* SAYS WILL ENGAGE BANKS TO ACT AS JOINT LEAD MANAGERS AND BOOK RUNNERS TO ARRANGE FIXED INCOME INVESTOR MEETINGS COMMENCING ON MARCH 4, 2018‍​

* SAYS BENCHMARK USD REGULATION S ONLY BOND OFFERING WILL FOLLOW INVESTOR MEETINGS, AMOUNT AND TENOR OF BOND WILL BE SUBJECT TO MARKET CONDITIONS Source: (bit.ly/2FEZuC3) Further company coverage:

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