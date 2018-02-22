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February 22, 2018 / 4:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Bank Of East Asia Posts FY Profit From Cont Ops Of HK$‍6.37 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Bank Of East Asia Ltd:

* FY PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS HK$‍ 6,370​ MILLION VERSUS HK$3,525 MILLION

* FY NET INTEREST INCOME HK$ ‍11,832​ MILLION VERSUS HK$11,098 MILLION

* FY IMPAIRMENT LOSSES ON LOANS AND RECEIVABLES HK$‍1,742​ MILLION VERSUS LOSS OF HK$3,462 MILLION

* ‍ DURING 2017 NET INTEREST MARGIN INCREASED FROM 1.60% TO 1.65%​

* ‍DECLARED A SECOND INTERIM DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DEC OF HK$0.60 PER SHARE​

* FY ‍COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO 13.2 PERCENT VERSUS 12.1 PERCENT A YEAR AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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