FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bank Of Nova Scotia Says BBVA Accepted Scotiabank's Offer To Buy 68.19 Pct Ownership In BBVA Chile For About $2.2 Bln
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 5, 2017 / 7:26 AM / 2 days ago

BRIEF-Bank Of Nova Scotia Says BBVA Accepted Scotiabank's Offer To Buy 68.19 Pct Ownership In BBVA Chile For About $2.2 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:

* BANK OF NOVA SCOTIA-BBVA ACCEPTED SCOTIABANK‘S OFFER TO BUY ITS 68.19 PERCENT OWNERSHIP IN BBVA CHILE, FOR ABOUT $2.2 BILLION ​

* SCOTIABANK FORMALIZES AGREEMENT WITH BBVA TO ACQUIRE ITS SHARES IN BBVA CHILE

* BANK OF NOVA SCOTIA SAYS ENTERED INTO DEFINITIVE AGREEMENTS WITH BBVA AND INTENDS TO MERGE BBVA CHILE WITH ITS EXISTING OPERATIONS IN CHILE

* BANK OF NOVA SCOTIA SAYS SAID FAMILY, WHICH OWNS 31.62% OF BBVA CHILE, HAS WAIVED ITS RIGHT OF FIRST REFUSAL TO ACQUIRE BBVA‘S SHARES OF BBVA CHILE

* BANK OF NOVA SCOTIA-SAID FAMILY HAS INDICATED THEIR WILLINGNESS TO POTENTIALLY REMAIN IN BUSINESS

* BANK OF NOVA SCOTIA- SAID FAMILY WOULD INVEST UP TO ABOUT $500 MILLION IN ORDER TO OWN UP TO 25 PERCENT OF COMBINED BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com ;)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.