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#Financials
October 24, 2017 / 6:09 AM / in a day

BRIEF-Bank of Sharjah Q3 profit ‍​rises

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - BANK OF SHARJAH:

* Q3 NET PROFIT ‍​ ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS 109.9 MILLION DIRHAMS VERSUS 90.2 MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* Q3 NET INTEREST INCOME 110.6 ‍​MILLION DIRHAMS VERSUS 135.5 ‍​MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* AS OF END SEPT 2017, LOAND AND ADVANCES STAND AT 16.38 BILLION DIRHAMS, UP 2 PERCENT YEAR-ON-YEAR‍​

* AS OF END-SEPT 2017, CUSTOMER DEPOSITS STAND AT 23.69 BILLION DIRHAMS, UP 28 PERCENT YEAR-ON-YEAR

* AS OF END-SEPT 2017, CAPITAL ADEQUACY RATIO STANDS AT 20.40 PERCENT Source: (bit.ly/2y0jG0B) Further company coverage: )

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