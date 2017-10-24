BRIEF-Bank of Sharjah Q3 profit ‍​rises

Oct 24 (Reuters) - BANK OF SHARJAH:
* Q3 NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS 109.9 MILLION DIRHAMS VERSUS 90.2 MILLION DIRHAMS YEAR AGO
* Q3 NET INTEREST INCOME 110.6 MILLION DIRHAMS VERSUS 135.5 MILLION DIRHAMS YEAR AGO
* AS OF END SEPT 2017, LOAND AND ADVANCES STAND AT 16.38 BILLION DIRHAMS, UP 2 PERCENT YEAR-ON-YEAR
* AS OF END-SEPT 2017, CUSTOMER DEPOSITS STAND AT 23.69 BILLION DIRHAMS, UP 28 PERCENT YEAR-ON-YEAR
* AS OF END-SEPT 2017, CAPITAL ADEQUACY RATIO STANDS AT 20.40 PERCENT Source: (bit.ly/2y0jG0B) Further company coverage: )